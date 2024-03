Ecco la scossa di ieri sera: è la più forte dall’inizio del nuovo millennio

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Un’intensità di 4,6 gradi della scala Richter, epicentro a 10 chilometri di profondità nel Comune di Socchieve. E’ la scossa di terremoto che ieri sera, attorno alle 22.15, è stata sentita non solo in Friuli, ma in Veneto, Trentino, Austria e Slovenia e registrata anche in luoghi più lontani, come Croazia, centro Italia e Svizzera. La scossa più forte, che ha spaventato non poche persone, è stata seguita da altre più leggere, attorno ai 2,5 gradi.

Per ritrovare una scossa di pari intensità dopo il sisma del ’76 si deve andare indietro nel tempo, all’inizio del nuovo millennio.