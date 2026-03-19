Una scossa di terremoto di magnitudo 3.9 è stata registrata oggi, alle ore 10:28, con epicentro localizzato a 3 chilometri a sud-ovest di Moggio Udinese. Il sisma, avvenuto a una profondità di circa 16.9 chilometri, è stato rilevato e localizzato dal Centro di Ricerche Sismologiche dell’OGS.
Numerose le richieste di informazioni giunte al NUE 112 e alla Sala operativa regionale della Protezione civile di Palmanova. Tuttavia non sono state segnalate conseguenze a persone o danni a edifici. La scossa è stata distintamente avvertita in buona parte della Carnia, ma anche a Udine e provincia.
L’area interessata si conferma a moderata sismicità: nell’ultimo anno sono stati registrati 547 terremoti entro un raggio di 50 chilometri dall’epicentro, con una magnitudo massima raggiunta proprio con la scossa di oggi.
Scossa di 3.9 in Friuli, epicentro a Moggio Udinese
Una scossa di terremoto di magnitudo 3.9 è stata registrata oggi, alle ore 10:28, con epicentro localizzato a 3 chilometri a sud-ovest di Moggio Udinese. Il sisma, avvenuto a una profondità di circa 16.9 chilometri, è stato rilevato e localizzato dal Centro di Ricerche Sismologiche dell’OGS.