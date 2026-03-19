Scossa di 3.9 in Friuli, epicentro a Moggio Udinese

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.9 è stata registrata oggi, alle ore 10:28, con epicentro localizzato a 3 chilometri a sud-ovest di Moggio Udinese. Il sisma, avvenuto a una profondità di circa 16.9 chilometri, è stato rilevato e localizzato dal Centro di Ricerche Sismologiche dell’OGS.

Numerose le richieste di informazioni giunte al NUE 112 e alla Sala operativa regionale della Protezione civile di Palmanova. Tuttavia non sono state segnalate conseguenze a persone o danni a edifici. La scossa è stata distintamente avvertita in buona parte della Carnia, ma anche a Udine e provincia.

L’area interessata si conferma a moderata sismicità: nell’ultimo anno sono stati registrati 547 terremoti entro un raggio di 50 chilometri dall’epicentro, con una magnitudo massima raggiunta proprio con la scossa di oggi.