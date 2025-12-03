Scossone in casa APU Udine: Hickey positivo a un test antidoping

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Sospensione cautelare per positività a un test antidoping. E’ questo il contenuto della nota pervenuta ieri alla società APU Udine che impone la sospensione cautelare per Anthony Hickey, playmker statunitense risultato positivo a un diuretico vietato.

Le analisi svolte lo scorso 8 novembre, alla vigilia della sfida di campionato contro Cantù, hanno rilevato la presenza nel sangue dell’atleta di Hydrochlorothiazide e di suoi metaboliti, sostanze inserite dalla WADA nella categoria S5 dei diuretici e agenti mascheranti.

Secondo quanto emerso sino ad ora, il cestista 33enne avrebbe assunto il farmaco, prescrittogli dal proprio medico americano, per la gestione dell’ipertensione.

La notizia si abbatte come un fulmine a ciel sereno in casa APU Udine, con la società bianconera costretta a privarsi di uno dei suoi giocatori di riferimento, MVP straniero della passata serie a2 e protagonista anche della stagione in corso.

In una nota ufficiale, il club ha dichiarato di aver “preso atto dei provvedimenti assunti dagli organi competenti”, assicurando “piena collaborazione, nel rispetto dei regolamenti sportivi e dei principi di correttezza, integrità e trasparenza”. La società confida che “il procedimento possa chiarire rapidamente ogni aspetto della vicenda” e si riserva di non rilasciare dichiarazioni sul tema, fino alla conclusione del procedimento.