Dono dello Scriptorium Foroiuliense al Presidente Mattarella

In occasione del collegamento in videoconferenza per gli auguri natalizi ai contingenti militari italiani impegnati nei teatri operativi internazionali, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto un prestigioso omaggio realizzato dalla Fondazione Scriptorium Foroiuliense.

L’incontro si è svolto a Roma presso la sede del Comando Operativo di Vertice Interforze (COVI), alla presenza del Ministro della Difesa Guido Crosetto e del Generale di Corpo d’Armata Giovanni Iannucci, Comandante del COVI, che al termine del collegamento ha consegnato al Capo dello Stato il manufatto artistico.

Il dono consiste in una replica in fac-simile di un Libro d’Ore (MS 198) conservato presso la Biblioteca Guarneriana, opera di alto valore storico e culturale realizzata dalla Fondazione Scriptorium Foroiuliense. Durante la consegna, il Presidente della Fondazione, dott. Roberto Giurano, ha avuto modo di presentare personalmente l’opera al Presidente Mattarella, illustrandone le caratteristiche e le attività portate avanti dallo Scriptorium nella tutela e valorizzazione delle arti artistiche e artigianali italiane.

Il Presidente della Repubblica, nel ricevere il dono, ha espresso vivo apprezzamento per il lavoro svolto dal sodalizio friulano, sottolineando l’importanza della conservazione e della trasmissione delle eccellenze artistiche e artigianali del Paese.

Nei giorni successivi, il Presidente Giurano è stato inoltre ricevuto dal Ministro della Cultura Alessandro Giuli. L’incontro, avvenuto in un clima di cordialità, è stato occasione non solo per lo scambio di auguri, ma anche per avviare un confronto su future progettualità culturali condivise.

«Sono molto grato al Generale Giovanni Iannucci per aver promosso l’incontro con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e con il Ministro della Difesa Guido Crosetto – ha dichiarato Roberto Giurano – che ringrazio per le parole di apprezzamento espresse nei nostri confronti. Ringrazio inoltre il Ministro della Cultura Alessandro Giuli per il tempo che mi ha voluto riservare. Fin dalla sua fondazione, lo Scriptorium Foroiuliense è sempre stato vicino alle Istituzioni, che ringrazio per averci consentito di rappresentare il nostro Paese nel mondo».