Croattini sulle scritte: “Ingeneroso condannare il sindaco di appoggiare il genocidio”

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. “Gli atti vandalici sono sempre da condannare, ma in particolare il contenuto del testo è ingeneroso, ovvero condannare l’amministrazione e il sindaco di appoggiare il genocidio” a dirlo il consigliere comunale di maggioranza Lorenzo Croattini a commento delle scritte apparse oggi all’estero della sede del comune di Udine e della Regione.

Parla di un “intollerante clima di tensione e odio e di pericolosi atti antisemiti” il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio comunale Luca Onorio Vidoni. “Le scritte apparse nella notte, come ‘Regione e Comune complici del genocidio palestinese, #banIsrael’, non sono solo un semplice vandalismo e un attacco all’evento sportivo in sé, ma rappresentano un’offesa grave a tutto il popolo israeliano e alle persone di religione ebraica. È preoccupante assistere a questo clima di tensione e odio: quelli accaduti sono dei veri e propri atti antisemiti che non possono essere tollerati. Ci auguriamo che i responsabili vengano immediatamente individuati e chiamati a rispondere delle loro azioni. Rispondendo al consigliere comunale Andrea Di Lenardo, che ha chiesto un’interrogazione parlamentare sui costi sostenuti per difendere la nazionale israeliana presente a Udine, vorrei sottolineare che, se siamo giunti a questa situazione, il consigliere Di Lenardo e i suoi compagni dovrebbero assumersi la responsabilità di quanto sta accadendo. Dovrebbero innanzitutto chiedersi quanto sia costato garantire la sicurezza della città per la manifestazione contro la partita e Israele, da loro organizzata, sperando che non emergano ulteriori problemi durante il corteo. Infine, un pensiero particolare va ai giocatori dell’Italia e soprattutto a quelli israeliani, considerato che per loro non sarà di certo facile giocare in questo clima. Dispiace che non possano portare con sé un buon ricordo di Udine, piccola città di provincia che merita di essere conosciuta per ben altro.”

“Le scritte che hanno imbrattato Udine sono incivili e mirano ad alzare la tensione intorno ad un evento sportivo per il quale sarebbe richiesto un supplementare impegno distensivo, come sta facendo l’associazione Rondine Cittadella della Pace. L’espressione pacifica delle opinioni va tutelata ma non può mai sconfinare in atti intrinsecamente aggressivi come queste scritte. Non sono questi i modi con cui si favorisce un processo di giusta pace in Medio Oriente, al contrario ogni strategia divisiva allontana il dialogo e riduce gli spazi entro cui il nostro Paese può esercitare un ruolo distensivo”. Lo afferma la deputata Debora Serracchiani, della segreteria nazionale del Pd, a proposito delle scritte vandaliche apparse a Udine fuori dal palazzo della Regione e dal Comune, a poche ore dalla partita Italia-Israele.

“Le scritte apparse sui muri della sede regionale di Udine e davanti al municipio della città non sono accettabili. Non è certo questo il modo di esprimere il proprio dissenso rispetto a scelte istituzionali che possono essere condivise o meno”. Questa la condanna espressa in una nota dal capogruppo di Patto per l’Autonomia-Civica Fvg in Consiglio regionale, Massimo Moretuzzo, alle scritte vandaliche apparse oggi a Udine. “La libertà di manifestare il proprio pensiero – spiega Moretuzzo – è un diritto garantito dalla Costituzione, vanno utilizzati gli strumenti e le modalità corretti per esercitarlo”. “La situazione di grave conflitto che è esplosa in Medio Oriente deve preoccupare ciascuno di noi ed è giusto che anche l’opinione pubblica del nostro Paese si mobiliti, senza contrapposizioni esasperate, comprese le accuse strumentali di antisemitismo a chi si limita a condannare le azioni militari del governo israeliano. La cessazione del conflitto e il rispetto del diritto internazionale – conclude il consigliere – devono essere un obiettivo condiviso, senza distinzioni di parte”.

“Sfregiata la sede della Regione in via Sabbadini. Insudiciato Palazzo d’Aronco in centro città. La furia dell’intolleranza e dell’antisemitismo si è abbattuta sulla città di Udine ostentando tutta la sua inciviltà. Da parte nostra condanniamo chi ha lordato Regione e Comune con messaggi inqualificabili”. Andrea Cabibbo, Roberto Novelli e Michele Lobianco, consiglieri regionali di Forza Italia, in una nota vergano “poche ma chiare parole per stigmatizzare chi si ostina a buttare ancora benzina sul fuoco. La partita tra Italia e Israele, per ovvie ragioni, trascende i confini dello sport e diventa un appuntamento molto delicato da diversi punti di vista. In un momento del genere non abbiamo bisogno di piromani, ma di persone responsabili che comprendano come ogni singola provocazione possa determinare conseguenze non banali. Ci aspettiamo che tutti i rappresentanti politici, tra oggi e domani, non cedano alla tentazione di usare questa partita come arma politica”. Secondo Forza Italia “sbaglia chi si ostina a enfatizzare differenze tra le parti perché questo clima di tensione diventa terreno fertile per chi vuole la guerriglia. Il Friuli Venezia Giulia è una terra solida, civile e autorevole: abbiamo la grande occasione per confermare quanto di buono abbiamo saputo fare nel corso degli anni trasmettendo messaggi chiari, forti e rispettosi. Invitiamo – concludono gli esponenti del gruppo regionale forzista – tutti i cittadini e le famiglie ad andare a vedere la partita e tifare per la nostra Nazionale, questo è il modo migliore di rispondere a chi vuole solo strumentalizzare un evento sportivo per avere un po’ di visibilità”.

Anche Rifondazione Comunista interviene sul tema. “E inaccettabile che si giochi una partita di calcio con chi sta commettendo un genocidio – commentano Roberto Criscitiello, segretario regionale e Anna Manfredi, segretaria del circolo di Udine del Pc -. É un nuovo atto di complicità da parte dell’Italia. Se si danno le armi per fare carneficine giocare a calcio con chi le usa anche per sparare contro l’ONU e i nostri stessi soldati sembra “normale”. Non lo è, è orribile. Noi non staremo a guardare né allo stadio né in tv. Saremo in piazza contro il genocidio, chi lo compie e chi ne è complice. Chiediamo che il Parlamento si pronunci affinché l’Italia rompa le relazioni militari e politiche con Israele e riconosca lo Stato di Palestina. Boicottare Israele è un dovere. Questa è la partita della complicità”.