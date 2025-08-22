  • Aiello del Friuli
  L'incrocio dei trapianti, storia d'amore e sanità
venerdì 22 Agosto 2025
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
'Tutti siamo Carmen': l'inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d'oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
Scritte No Vax al cimitero di Risano, scempio già cancellato
Auguri alla patriota Paola Del Din: oggi compie 102 anni
Dissesto idrogeologico: oltre 9 milioni di euro per il Friuli-Venezia Giulia
Sbaglia manovra, l'auto resta in bilico sul muretto: due feriti
Refrigerazione fuori uso in un furgone, sequestrati 200 chili di prodotti...
Esposto dell'Udinese per scoprire gli autori dello striscione contro Gino Pozzo
Tommaso Cerno minacciato di morte, solidarietà da Giorgia Meloni
Staranzano, diverse ore di blackout in alcune zone della città
Udinese, la presentazione un anno dopo senza Sanchez
Miss Friuli Venezia Giulia, finale a Lignano e in diretta su...
Cronaca

Scritte No Vax al cimitero di Risano, scempio già cancellato

Deturpati almeno 100 metri del muro di cinta del camposanto, luogo scelto perchè visibile dalla A23. Dura la condanna del sindaco Beppino Govetto che ha fatto rimuovere gli imbrattamenti già nel pomeriggio.
Giancarlo Virgilio
Autore: Giancarlo Virgilio

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. NoVax e No5G nuovamente in azione in Friuli. Ignoti nella notte hanno deturpato con enormi scritte vergate di spray rosso, due lati del cimitero di Risano, frazione del Comune di Pavia di Udine. Uno sfregio lungo oltre 100 metri e che, secondo il sindaco Beppino Govetto, potrebbe essere motivato dai recenti fatti di politica nazionale, con il ministro alla salute Schillaci che ha revocato la commissione sui vaccini creando più di qualche malumore anche all’interno della maggioranza di governo.

Gli autori dello scempio hanno studiato nei dettagli la loro azione, evitando accuratamente anche la telecamera posta all’ingresso del camposanto.

Un luogo scelto non a caso dai vandali, visto che il muro di cinta del cimitero costeggia l’autostrada A23. Dopo l’amara scoperta, il primo cittadino si è attivato subito per la rimozione degli imbrattamenti affidando l’incarico ad una ditta specializzata, che dalle 14 del pomeriggio ha iniziato la rimozione dello scempio.

Le pareti del perimetro esterno sono state ritinteggiate completamente, cancellando in tempo record ciò con la mente ci ha ri-catapultati ai tempi della Pandemia Covid e delle contestazioni anti vaccino e contro il GreenPass.

