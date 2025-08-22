Scritte No Vax al cimitero di Risano, scempio già cancellato

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. NoVax e No5G nuovamente in azione in Friuli. Ignoti nella notte hanno deturpato con enormi scritte vergate di spray rosso, due lati del cimitero di Risano, frazione del Comune di Pavia di Udine. Uno sfregio lungo oltre 100 metri e che, secondo il sindaco Beppino Govetto, potrebbe essere motivato dai recenti fatti di politica nazionale, con il ministro alla salute Schillaci che ha revocato la commissione sui vaccini creando più di qualche malumore anche all’interno della maggioranza di governo.

Gli autori dello scempio hanno studiato nei dettagli la loro azione, evitando accuratamente anche la telecamera posta all’ingresso del camposanto.

Un luogo scelto non a caso dai vandali, visto che il muro di cinta del cimitero costeggia l’autostrada A23. Dopo l’amara scoperta, il primo cittadino si è attivato subito per la rimozione degli imbrattamenti affidando l’incarico ad una ditta specializzata, che dalle 14 del pomeriggio ha iniziato la rimozione dello scempio.

Le pareti del perimetro esterno sono state ritinteggiate completamente, cancellando in tempo record ciò con la mente ci ha ri-catapultati ai tempi della Pandemia Covid e delle contestazioni anti vaccino e contro il GreenPass.