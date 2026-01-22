Scrive ai figli, poi uccide la moglie e si toglie la vita

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Erano morti da circa 48 ore. Lui, Luigi Codotto, 80 anni, lei Luigia Rossi, di 78. Marito e moglie, una coppia inseparabile. Almeno all’apparenza. In verità dissidi familiari avrebbero compromesso, nel tempo, quel quieto vivere all’interno della casa al civico 51 di via Casette a Pertagada di Latisana. Dove tutti, in quella strada, si conoscono. Tanto da portare il marito, con un’accetta, a colpire violentemente alla testa la moglie, sorprendendola nel sonno nella camera da letto. Poi, nel salotto di casa, con un coltello si è tolto la vita: un colpo secco all’altezza del torace.

E’ stata la sorella di lei, preoccupata dal fatto che Luigia non rispondeva da tempo al telefono, a scoprire il femminicidio-suicidio. Questa mattina, alle 10, si è recata in via Casette e, senza indugi, ha spalancato la porta di casa. Trovandosi di fronte la scena dell’orrore. Ha chiamato subito i carabinieri, che sono intervenuti sul posto in forze. Dentro i militari, coordinati dal sostituto procuratore Andrea Gondolo, hanno rinvenuto i due cadaveri e un biglietto, lasciato sul tavolo, scritto da Luigi poco prima di uccidere la moglie e poi togliersi la vita: “L’ho fatto per amore, non aprite l’acqua, addio figli”. Un messaggio carico di dolore ma ambiguo, tanto che è stato necessario l’ausilio dei vigili del fuoco che, a lungo, hanno ispezionato le condotte idriche e del gas dell’abitazione. Senza tuttavia riscontrare anomalie.

Gli accertamenti dei carabinieri della squadra rilievi del comando provinciale di Udine sono proseguiti fino alle 16. Si sono concentrati particolarmente nella zona tra il soggiorno e la camera da letto, al piano terra dell’abitazione. Trovati e posti sotto sequestro accetta e coltello, l’ispezione medico-legale è stata condotta dall’anatomopatologo Carlo Moreschi.

Sotto shock i tre figli della coppia – Susanna, Elisa e Alessio – con quest’ultimo che vive nella casa dei genitori ma che da qualche giorno, per motivi di salute, è ricoverato all’ospedale.