Scuola al freddo, niente lezioni per i bambini

A scuola i termosifoni non funzionano e così i bambini sono costretti a tornare a casa. Al centro, ancora una volta, la scuola primaria “Grigoletti” di Rorai Grande, a Pordenone, dove questa mattina non è stato possibile, per gli scolari, seguire le lezioni.

Tuttavia il guasto, come ha spiegato l’assessore Giuseppe Verdichizzi, è stato riparato nel giro di 20 minuti. “Alle 8, una volta comunicato il problema, i tecnici della Siram si sono subito attivati per risolverlo in tempi rapidi e alle 8.20 i termosifoni funzionavano”, puntualizza lo stesso assessore. “Forse sarebbe bastato attendere un po’, informandosi delle tempistiche necessarie per far ripartire i termosifoni – osserva l’assessore – e i bambini, magari tenendo addosso per un po’ il giubbotto, avrebbero evitato di perdere un giorno di scuola”.