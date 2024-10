Scuola allagata, bambini costretti a tornare a casa

Scuola Grigoletti di Rorai Grande a Pordenone allagata, bambini costretti a tornare a casa. Amara scoperta, questa mattina, per i genitori che hanno trovato i cancelli chiusi della primaria.Il problema, com’è stato verificato questa mattina, è stato risolto e, come hanno comunicato il vicesindaco reggente Alberto Parigi e l’assessore Giuseppe Verdichizzo, i bambini già domani torneranno nelle rispettive classi.

L’episodio è da ricondurre ad un rubinetto lasciato aperto da ignoti all’ultimo piano della scuola. Rubinetto che, collegato ad un tubo, ha causato la rottura dello stesso a causa delle forte pressione.L’allagamento ha riguardato fortunatamente soltanto i corridoi dell’edificio.

Questa mattina i tecnici erano già al lavoro per risolvere il problema. Hanno utilizzato dei deumidificatori e, dopo aver sgomberato i locali dall’acqua, hanno garantito l’agibilità dello stabile già a partire dalla giornata di domani.Ieri, come è stato riferito, la scuola è rimasta aperta fino a tarda sera per le elezioni dei rappresentanti di classe. Nessuno dei presenti, a quanto pare, sembra essersi accorto di nulla.