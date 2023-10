Scuola: allarme rosso denatalità, dal prossimo anno si riducono gli istituti

Sono 1.500 gli alunni in meno tra lo scorso e quest’anno scolastico. 6mila quelli persi in 4 anni. Sono questi i numeri della scuola del Friuli Venezia Giulia emersi durante i lavori della sesta commissione del consiglio regionale, presieduta da Roberto Novelli, alla presenza dell’ufficio scolastico regionale, dei sindacati e dell’assessore all’istruzione Alessia Rosolen. Al di là dei temi affrontati nel corso della riunione la vera sfida si concentra sulla denatalità che sta pesando in maniera importante sul numero degli istituì scolastici, oggi 160, ma già dal prossimo anno destinati ad essere ridotti o accorpati vista la mancanza di alunni. La problematica, come in passato, non è più localizzati nei comuni più piccoli ma ormai sta diventando drammatica in tutta la regione in quanto mancano fisicamente i bambini.

Esiste poi il nodo di alcuni territori dove gli stranieri sono in numero imponente e di questi pochi parlano italiano andando a condizionare la didattica. Sul fronte dei lavori della commissione l’assessore Rosolen si è detta concorde con il principio che il numero di autonomie scolastiche vada diminuito ma questo non significa ridurre l’offerta didattica sul territorio. Le opposizioni con Francesco Russo del Pd hanno chiesto una vera autonomia per il Friuli Venezia Giulia mentre il richiedente dell’audizione Furio Honsell, di Open Fvg, è stato sottolineato come il governo ha invece ridotto l’autonomia della Regione sulle scuole. Carlo Bolzonello della Lista Fedriga ha invece ricordato l’importante ruolo della Regione per garantire i servizi agli studenti e alle famiglie. GUARDA IL SERVIZIO VIDEO