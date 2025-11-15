Scuola Dante simbolo della rinascita di Borgo Stazione

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. La rinascita di Borgo Stazione parte dalla scuola Dante, destinata a diventare il nuovo cuore del quartiere delle Magnolie. Il Comune di Udine ha approvato il progetto di ristrutturazione dell’edificio storico di inizio Novecento, vincolato a livello architettonico. L’investimento complessivo supera i dieci milioni di euro e prevede adeguamento sismico, nuovi impianti sostenibili, piena accessibilità e spazi ridisegnati per ospitare due scuole: la primaria Dante dell’Istituto Comprensivo 3 e la Garzoni-Montessori dell’Istituto Comprensivo 2. Al piano terra nascerà anche un’area aperta al quartiere per attività ed eventi, trasformando la scuola in uno spazio vitale per l’intera comunità.

Lo stesso spirito innovativo anima la scuola media Tiepolo nel Villaggio del Sole, dove gli studenti hanno realizzato un murales dedicato al viaggio del gatto Matisse. Inaugurando l’opera, il sindaco De Toni ha definito il progetto un esempio di “Scuola con la S maiuscola”, capace di mettere i ragazzi al centro e di usare l’arte per costruire inclusione e futuro.