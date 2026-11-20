“Soldi alla scuola, non alla guerra”. Con questo slogan è partito alle 9 da piazzale Cavedalis, al Centro studi di Udine, il corteo promosso dall’Unione degli studenti. Secondo Andrea Di Lenardo, capogruppo di Avs-Possibile in Consiglio comunale, hanno partecipato circa 200 persone tra studenti e insegnanti. Il corteo ha raggiunto piazza Libertà poco prima delle 10. La manifestazione si è conclusa verso le 11, dopo gli interventi delle organizzazioni giovanili e studentesche.

Tra striscioni, fumogeni e bandiere palestinesi, i manifestanti hanno chiesto più fondi per l’edilizia scolastica, l’università, la ricerca e la sanità pubblica. Tra i temi della protesta anche il caro vita e le liste d’attesa. Presenti il Fronte della Gioventù Comunista ed esponenti del Collettivo Studentesco Solidale, di Udine in Piazza e dell’Anpi. Il corteo rientra nello Youth International Strike Against War, la mobilitazione internazionale contro le guerre e i tagli all’istruzione.