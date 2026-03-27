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Cronaca
La giunta ha approvato il calendario: stop a natale, carnevale e pasqua

Scuola, in Fvg si parte il 14 settembre e stop il 9 giugno

Rosolen: numero di giornate superiore per coprire imprevisti
Andrea Pierini
Autore: Andrea Pierini

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Prima campanella il 14 settembre, ultima per le scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado il 9 giugno mentre per l’infanzia il 26 giugno. La giunta regionale su proposta dell’assessore all’Istruzione Alessia Rosolen e dopo il parere favorevole espresso dall’Ufficio scolastico regionale ha approvato il calendario scolastico per il 2026/27 che prevede 221 giorni utili di lezione per le scuole dell’infanzia e 206 per le scuole primarie e secondarie, al netto delle festività nazionali e delle sospensioni regionali, con l’eventuale sola detrazione della ricorrenza del Santo Patrono se coincidente con un giorno di lezione.

Rosolen ha spiegato che «La scelta di definire un numero di giornate superiore al minimo di legge risponde all’esigenza di garantire un margine di sicurezza anche in presenza di sospensioni dovute a eventi imprevedibili o necessità straordinarie».

Sul fronte delle vacanze le scuole saranno chiuse il 7 dicembre, dal 23 dicembre al 6 gennaio per natale e capodanno e poi a Carnevale dall’8 al 10 febbraio 2027, oltre alle vacanze pasquali dal 25 al 27 marzo e il 30 marzo.

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