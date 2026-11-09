Scuola in sciopero, Rosolen: “C’è incompatibilità ambientale”

“Temo che ormai siamo arrivati a una situazione di incompatibilità ambientale”.

L’assessore regionale all’Istruzione interviene così sulla crisi dell’Istituto comprensivo di San Daniele del Friuli, alla vigilia dello sciopero e della manifestazione di domani. Alle 9.30 partirà da via Kennedy il corteo di docenti, personale Ata e famiglie contro la gestione da parte della dirigente scolastica, che ha respinto gli addebiti durante la conciliazione del 29 ottobre in Prefettura, conclusa senza accordo.

I sindacati denunciano carenze di organico, pratiche amministrative bloccate, pressioni sul personale e l’imposizione di mansioni oltre gli obblighi contrattuali.

Un malcontento che ha portato cinque sigle a proclamare lo sciopero per l’intera giornata nei plessi di San Daniele, Dignano, Ragogna e Rive d’Arcano. Da domani al 21 novembre saranno bloccati anche straordinari e attività aggiuntive.

La Regione offre la propria disponibilità, ma Rosolen richiama le competenze dell’Ufficio scolastico regionale.

“La Regione Friuli Venezia Giulia è a disposizione per qualsiasi tipo di richiesta purtroppo interventi su situazioni come questo da parte della regione sono impossibili, dipende ovviamente dalla volontà e dall’azione che so l’Ufficio Scolastico Regionale sta già mettendo in atto”

La direttrice generale dell’Ufficio scolastico regionale, Patrizia Pavatti, conferma che la visita ispettiva è stata richiesta circa un mese fa.

“C’è un Collegio Ispettivo che sta facendo tutte le audizioni, sta approfondendo le questioni. Avremo gli esiti alla fine della prossima settimana e poi prenderemo dei provvedimenti”. Nessuna anticipazione sulle decisioni, che dipenderanno dagli accertamenti.