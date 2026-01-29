  • Aiello del Friuli
Inviato il fascicolo al Ministero per avviare la sperimentazione

Scuola, obiettivo settembre ’26 per quelle italo germaniche

L'assessore Rosolen: progetto nato per l'attenzione al territorio
Andrea Pierini
Autore: Andrea Pierini

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Obiettivo partire con la sperimentazione nel 2026 delle scuole bilingui italiano tedesco. L’iniziativa è promossa dalla Regione per incentivare una delle lingue alla base della specialità. Alessia Rosolen, assessore all’Istruzione, sottolinea che l’iniziativa «nasce dall’attenzione al nostro territorio, alla presenza storica delle comunità di lingua germanofona e dal dialogo con il Ministero dell’Istruzione e del Merito sul riconoscimento dell’autonomia del Friuli Venezia Giulia. È – prosegue – un progetto strutturale e di lungo periodo, che unisce la tutela delle minoranze linguistiche, l’innovazione dei percorsi educativi e l’apertura internazionale del sistema scolastico regionale».

Il progetto ha raccolto il sostegno formale delle amministrazioni comunali di Paluzza, Sappada e Sauris, in collaborazione con il Comune di Lauco, dei dirigenti scolastici e degli organi collegiali degli istituti comprensivi di Comeglians, Ampezzo e Paluzza, oltre all’adesione delle associazioni e delle assemblee delle comunità linguistiche tedesche presenti sul territorio. La documentazione è stata inoltrata al Ministero nel dicembre 2025 ed è attualmente in fase istruttoria.

Il Consigliere regionale del Partito Democratico ed ex sindaco di Paluzza, Massimiliano Mentil, ricorda che il bilinguismo nelle scuole è un obiettivo indicato da tempo anche per la storia e le tradizioni dei comuni di lingua germanofona della Carnia.

