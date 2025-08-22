Scuola, palasport e parco: a Porcia l’isola dei servizi alla persona

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Un’isola felice. Anzi, un’isola dedicata ai servizi alla persona: dai più piccoli ai più grandi. Con tanto di possibilità di praticare sport, esercizi a corpo libero e lunghe passeggiate. E’ quanto sta sorgendo a Porcia, in via dei Bagolari, con la realizzazione di una nuova scuola, che dovrebbe essere completata entro il 2027, un palasport da 1200 posti e un polmone verde, con tanto di tensostruttura per eventi, per tutta una serie di attività fisiche all’aperto.

Gongola il sindaco Marco Sartini, che ha voluto entrare nel merito del progetto.

Sul nuovo palazzetto dello sport, però, al momento ci sono più ombre che luci.