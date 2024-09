Scuola, ripartono le lezioni ufficialmente dall’11 settembre

Sono oltre 132mila gli studenti del Friuli Venezia Giulia pronti a tornare in classe. L’anno scolastico in regione prenderà il via ufficialmente mercoledì 11 settembre, anche se in qualche istituto, come consentito dall’autonomia scolastica, è già suonata la prima campanella.

Secondo i dati diffusi dall’Ufficio scolastico regionale, gli alunni iscritti agli istituti statali per il 2024-25 sono in totale 132.587, in diminuzione rispetto al 2023-24, quando tra i banchi si contavano 134.839 studenti. Il calo è dell’1,67%, pari a 2.252 unità in meno. Nel dettaglio, per quanto riguarda gli istituti con lingua di insegnamento italiana, gli alunni che quest’anno frequenteranno la scuola dell’infanzia in Fvg saranno 12.131 (-479 rispetto al 2023-24; -3,80%), quelli che frequenteranno la scuola primaria 39.413 (-1.121; -2,77%). Alla scuola secondaria di primo grado gli iscritti sono 27.664 (-580; -2,05%), alla secondaria di secondo grado 49.454 (-2; 0,00%). Le scuole con lingua di insegnamento slovena accoglieranno invece 731 iscritti all’infanzia (-7; -0,95%), 1.351 alla primaria (-45; -3,22%); 874 alla secondaria di primo grado (-41; -4,48%); 969 alla secondaria di secondo grado (+23; +2,43%). A questi dati si sommano poi gli alunni iscritti alle varie scuole paritarie presenti in regione. GUARDA IL VIDEO