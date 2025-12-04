  • Aiello del Friuli
BUSINESS FVG
giovedì 4 Dicembre 2025
BUSINESS FVG


Cronaca

Scuolabus acquistati da 14 Comuni friulani, indagati 18 dipendenti e un sindaco

Emerse procedure irregolari nelle forniture dei mezzi acquistati da un'unica ditta. L'ex sindaco di Premariacco ha patteggiato, indagato il primo cittadino di Taipana
Giancarlo Virgilio
Autore: Giancarlo Virgilio

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Appalti pilotati, capitolati costruiti ad hoc per gare prive di reale concorrenza. È il quadro emerso dall’indagine “Filobus”, con cui la Guardia di Finanza di Udine ha ricostruito in Friuli un sistema di irregolarità negli acquisti di 14 scuolabus per oltre 1,6 milioni di euro. A essere favorita l’azienda veneziana fornitrice Stefanelli di Cazzago di Pianiga che partecipava con ribassi minimi.

Quattordici i Comuni implicati, tutti piccoli: innanzitutto Premariacco – da cui è partita l’inchiesta in seguito all’indagine che nel 2020 aveva portato all’arresto dell’ex sindaco Roberto Trentin. Ma essere stati coinvolti in provincia di Udine sono stati diversi dipendenti dei Comuni di Arta Terme, Dignano, San Pietro al Natisone, Rive d’Arcano, Prato Carnico e Taipana. Per quest’ultima amministrazione risulta indagato il sindaco Alan Cecutti, in quanto Responsabile Unico del Progetto.

Le Fiamme Gialle hanno perquisito gli uffici tecnici, sequestrando fascicoli e computer anche nella Destra Tagliamento, nei municipi di Andreis, Montereale Valcellina, Arba, Cavasso Nuovo, Aviano, Pinzano al Tagliamento e Travesio. Tutti enti che avevano acquistato mezzi dalla concessionaria prescelta, risultata vincitrice di ogni appalto.

Dalle email acquisite è emerso un rapporto diretto e illecito tra funzionari comunali e l’agente di vendita con prezzi e capitolati suggeriti che di fatto escludevano altre imprese.

Grazie alla documentazione emersa, le verifiche si sono estese anche in 6 Comuni del Goriziano e in tre della provincia di Belluno, ovvero in tutti gli enti dove erano state indette gare per l’acquisto dei 24 mezzi offerti dal solerte agente. Un commerciale che era riuscito a generare per la sua azienda un giro d’affari di oltre tre milioni di euro. In seguito all’inchiesta, l’ex primo cittadino di Premariacco ha patteggiato. Condannato, invece, l’agente di commercio di Pianiga (Ve). Complessivamente 18 dipendenti pubblici sono indagati per turbata libertà del procedimento di scelta del contraente.

Oltre a Trentin, tra i procedimenti già definiti dal Tribunale di Udine, la condanna di due funzionari di Dignano e Arta Terme e il patteggiamento di un altro dipendente.

Dall’inchiesta, , coordinata dalle Procure di Udine e Pordenone, almeno non è emersa nessuna corruzione da parte dei funzionari, ma un modus operandi utilizzato quasi per semplificare le determine, la burocrazia e snellire le procedure.

