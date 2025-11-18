Scuolabus nel fosso dopo un incidente, a bordo 14 ragazzini

Un incidente stradale si è verificato oggi pomeriggio in via Giai a Sesto al Reghena. Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri, si sono scontrati un autobus, di una ditta di Annone Veneto, e un’auto condotta da una donna. Nella corriera c’erano quattordici ragazzini, alcuni residenti nel comune dell’Abbazia, che frequentano le scuole superiori.

Il bus, a causa dell’impatto, è finito dentro a un fosso. Mentre due studenti sono stati condotti al pronto soccorso dell’ospedale di San Vito, uno è stato elitrasportato all’ospedale di Udine. Nessuno, però, sarebbe in gravi condizioni. Ferita in maniera più seria la donna al volante della macchina. Sul posto, oltre ai sanitari del 118 e i vigili del fuoco, il sindaco Zaida Franceschetti: “Sono ancora scossa per l’accaduto – ha riferito – ma fortunatamente non ci sono state conseguenze gravi per i coinvolti”.