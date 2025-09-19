  • Aiello del Friuli
venerdì 19 Settembre 2025
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
‘Tutti siamo Carmen’: l’inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d’oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
Manifestazione a Udine, questa sera nascerà il gruppo ‘Sicurezza Urbana’
Rissa in centro a Pordenone, volano sedie e bottiglie. A terra...
Scuolabus ribaltato a Treppo Grande, i genitori gridano al miracolo
L’industria del Friuli-Venezia Giulia protagonista a Lubiana
«True Crime a Nordest: in uscita la collana del Gruppo NEM...
Ape Fvg. Energy Awards Fvg 2025: imprese. Svelati i vincitori, a...
Scuolabus ribaltato, il sindaco: “Subito contattati i genitori dei piccoli coinvolti”
Impegno concreto per città più pulite e comunità più consapevoli
Lo “startup cooperativo” fa breccia nel cuore degli studenti 
Scuolabus con 23 bimbi si rovescia dopo un impatto, feriti 2...
Cronaca

Scuolabus ribaltato a Treppo Grande, i genitori gridano al miracolo

Mamme e papà si sono precipitati sul luogo dell'incidente terrorizzati: "Incredibile che siano tutti vivi". Bimbi aiutati ad uscire da una assistente
Alessandra Salvatori
Autore: Alessandra Salvatori

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Momenti di grandissima paura a Treppo Grande questa mattina, quando uno scuolabus con a bordo bimbi delle primarie e dell’asilo è stato coinvolto in un incidente, finendo a bordo strada rovesciato su un fianco. Sul mezzo c’erano 23 persone, 4 delle quali rimaste ferite, ma in maniera non grave: due adulti e due bambini.

Il sinistro si è verificato al confine tra i comuni di Treppo Grande e Buja, lungo via dei Colli, poco prima delle 8 di questa mattina. E’ successo all’altezza dell’incrocio con via Casele e via Verdi. Lo scuolabus, proveniente da Buja, dove aveva accompagnato i ragazzini delle scuole medie, doveva imboccare via Verdi, verso Zeglianutto, per portare in classe i bimbi della scuola primaria e dell’infanzia. Per cause che dovranno essere chiarite, si è scontrato con una Opel Insigna proveniente da Treppo Grande. Dopo l’impatto, lo scuolabus si è rovesciato su un fianco.

Subito sono stati allertati i soccorsi. Gli operatori della Sores hanno immediatamente attivato il piano di maxi emergenza, temendo una situazione più grave. Sul posto sono arrivate ambulanze, automedica e anche l’elisoccorso. Sarebbero stati portati in volo in ospedale due bimbi, uno dei quali con un braccio fratturato. I due adulti feriti sono il conducente e l’assistente che viaggiavano sullo scuolabus. Proprio l’assistente avrebbe aiutato i bambini ad uscire dal mezzo, utilizzando l’uscita di emergenza del tetto.

Sono arrivati in forze anche i vigli del fuoco, dal comando di Udine, oltre che da Gemona e da San Daniele. Sul posto la Polizia locale e i carabinieri.

Subito avvertiti dell’accaduto, in poco tempo sono arrivati sul luogo dell’incidente i genitori dei bambini, comprensibilmente in grandissima apprensione, nonostante fossero stati avvisati subito del fatto che nessuno dei piccoli fosse in condizioni preoccupanti. Il personale sanitario ha valutato sul posto le condizioni di ogni singolo bambino, decidendo poi il da farsi. Diversi di loro sono stati indirizzati all’ospedale per ulteriori controlli.

Scuolabus ribaltato, il sindaco: “Subito contattati i genitori dei piccoli coinvolti”

Anziano precipita da un albero: volo di 5 metri

Manifestazione a Udine, questa sera nascerà il gruppo ‘Sicurezza Urbana’
Rissa in centro a Pordenone, volano sedie e bottiglie. A terra macchie di sangue
Scuolabus ribaltato a Treppo Grande, i genitori gridano al miracolo
L’industria del Friuli-Venezia Giulia protagonista a Lubiana
«True Crime a Nordest: in uscita la collana del Gruppo NEM sui grandi fatti di cronaca
