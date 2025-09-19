Scuolabus ribaltato a Treppo Grande, i genitori gridano al miracolo

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Momenti di grandissima paura a Treppo Grande questa mattina, quando uno scuolabus con a bordo bimbi delle primarie e dell’asilo è stato coinvolto in un incidente, finendo a bordo strada rovesciato su un fianco. Sul mezzo c’erano 23 persone, 4 delle quali rimaste ferite, ma in maniera non grave: due adulti e due bambini.

Il sinistro si è verificato al confine tra i comuni di Treppo Grande e Buja, lungo via dei Colli, poco prima delle 8 di questa mattina. E’ successo all’altezza dell’incrocio con via Casele e via Verdi. Lo scuolabus, proveniente da Buja, dove aveva accompagnato i ragazzini delle scuole medie, doveva imboccare via Verdi, verso Zeglianutto, per portare in classe i bimbi della scuola primaria e dell’infanzia. Per cause che dovranno essere chiarite, si è scontrato con una Opel Insigna proveniente da Treppo Grande. Dopo l’impatto, lo scuolabus si è rovesciato su un fianco.

Subito sono stati allertati i soccorsi. Gli operatori della Sores hanno immediatamente attivato il piano di maxi emergenza, temendo una situazione più grave. Sul posto sono arrivate ambulanze, automedica e anche l’elisoccorso. Sarebbero stati portati in volo in ospedale due bimbi, uno dei quali con un braccio fratturato. I due adulti feriti sono il conducente e l’assistente che viaggiavano sullo scuolabus. Proprio l’assistente avrebbe aiutato i bambini ad uscire dal mezzo, utilizzando l’uscita di emergenza del tetto.

Sono arrivati in forze anche i vigli del fuoco, dal comando di Udine, oltre che da Gemona e da San Daniele. Sul posto la Polizia locale e i carabinieri.

Subito avvertiti dell’accaduto, in poco tempo sono arrivati sul luogo dell’incidente i genitori dei bambini, comprensibilmente in grandissima apprensione, nonostante fossero stati avvisati subito del fatto che nessuno dei piccoli fosse in condizioni preoccupanti. Il personale sanitario ha valutato sul posto le condizioni di ogni singolo bambino, decidendo poi il da farsi. Diversi di loro sono stati indirizzati all’ospedale per ulteriori controlli.