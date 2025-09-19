Scuolabus ribaltato, collaboratrice si ferisce facendo uscire i bambini

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Momenti di grandissima paura a Treppo Grande questa mattina, quando uno scuolabus con a bordo bimbi delle primarie e dell’asilo è stato coinvolto in un incidente, finendo a bordo strada rovesciato su un fianco. A borde c’erano 23 persone. Sono rimaste ferite, ma in maniera non grave, 4 persone, due adulti e due bambini. Sul posto sono arrivati i genitori dei bambini, in grandissima apprensione. Dalle famiglie ai soccorritori, passando per l’amministrazione comunale, sono tutti d’accordo: “E’ un miracolo che siano tutti vivi”. Ad aiutare ad uscire dal mezzo giallo i piccoli è stata un’assistente presente all’interno dello scuolabus. La stessa si è ferita ad un braccio nel tentativo di portare tutti gli alunni in salvo.