Scuole a Udine, il trasporto degli studenti allarma le famiglie

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. L’allarme sta circolando nelle chat di classe e di istituto di quattro scuole superiori di Udine e riguarda il trasporto scolastico. Il rischio paventato è che, prima di salire sulla corriera e prendere la strada di casa, i ragazzi siano costretti ad aspettare anche un’ora fuori dagli istituti.

Il caso nasce dalla rimodulazione degli orari dei bus gestiti da Arriva Udine. Su 11 istituti superiori della città, 7 hanno optato per la settimana corta, recuperando il sabato con l’allungamento dell’orario degli altri giorni. Di conseguenza, le corriere si presenteranno fuori da scuola alcune decine di minuti dopo rispetto allo scorso anno.

Il problema riguarda principalmente i restanti istituti. Tre di questi – Marinelli, Copernico e Malignani – hanno scelto una soluzione mista, uno – il Marinoni – manterrà il sabato a scuola. I ragazzi che finiscono le lezioni alle 13, dunque, potrebbero arrivare a casa anche un’ora e mezza dopo, a seconda della distanza del Comune di residenza.

Ma anche in altre istituti ci sono disagi, tanto che alcuni studenti stanno pensando di chiedere permessi quotidiani per uscire alcuni minuti prima e salire sulla corriera.

Proprio su questo tema la prossima settimana ci sarà un incontro tra Regione, scuole e Arriva Udine per evidenziare le criticità e trovare le soluzioni. “Si tratta di un percorso condiviso – spiega il presidente regionale dell’Associazione nazionale presidi, Luca Gervasutti – iniziato lo scorso inverno. Siamo in una fase di rodaggio e ci sarà qualche disagio che vedremo di eliminare. E’ chiaro che, a fronte di cambiamenti così importanti, non sia possibile dare risposta immediata a tutte le esigenze. Tra le ipotesi che valuteremo – conclude – la possibilità di uscita anticipata da scuola per poter prendere altre corse e la calibrazione degli orari delle corriere”.

Al momento, Arriva Udine non rilascia commenti, in attesa della riunione della prossima settimana.