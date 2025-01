Scuole accorpate, poco personale. La Cgil: “Qualità formativa a rischio”

GUARDA IL VIDEO Scuole sempre più corpose e, di contro, personale ridotto all’osso. Le scelte sul dimensionamento scolastico attuate dall’Ufficio regionale non piacciono alla Cgil di Udine, che elenca una serie di mosse che, a dire del sindacato, non fanno il bene della scuola. In primis, la riduzione di Dirigenti scolastici e direttori amministrativi, peraltro con sempre maggiori incarichi e responsabilità, anche negli istituti con insegnamento di lingua slovena; ma anche la costituzione di mega scuole che insistono su una pluralità di comuni ed estensioni territoriali abnormi, oltre all’aumento smisurato della composizione dei Collegi Docenti con sostanziale svilimento delle sue attribuzioni.

“Il tutto – sottolinea il segretario di Flc Cgil udinese Massimo Gargiulo – si è compiuto nel complessivo quadro di massiccia riduzione del personale ATA, acuito in conseguenza delle fusioni e dei criteri di calcolo alla base della consistenza degli organici e, se non compensato dal calo demografico, genererà un possibile aumento del numero medio di alunni a partire dalle classi prime”.

Non solo. Secondo il sindacato il decreto fatto approvare dal ministro Valditara è tardivo e riconosce meriti a chi taglia, mentre per le scuole slovene c’è un vero paradosso: gli istituti, pur non dimensionati, subiscono il taglio di posti dei Dirigenti scolastici e amministrativi, dando così origine a un incremento delle reggenze, in un quadro organizzativo già caratterizzato da forti criticità. Per questo “la Cgil – sottolinea Gargiulo – continuerà a mobilitarsi perché siano garantiti gli organici adatti a mantenere un’elevata qualità dell’offerta formativa in Friuli Venezia Giulia e a vigilare sull’organizzazione territoriale dei singoli istituti, insieme a Enti Locali e l’Ufficio Scolastico Regionale, per una migliore gestione del personale a disposizione”.