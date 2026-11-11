Scuole evacuate a Udine, la mattinata raccontata dai presidi

Al Percoto la prima telefonata è stata alle forze dell’ordine. Al Copernico è bastato scorrere l’elenco dei destinatari, con scuole di tutta Italia, per sospettare che dietro le minacce ci fosse un millantatore. In entrambi i licei di Udine, però, la decisione è stata la stessa: far uscire studenti e personale e attendere le verifiche. L’emergenza si è conclusa senza il ritrovamento di ordigni.

“La prima cosa che abbiamo fatto è stata quella di mettere in sicurezza gli studenti e tutto il personale”, racconta Luca Gervasutti, dirigente del liceo Percoto e presidente dell’Associazione nazionale presidi del Friuli Venezia Giulia. Ricevuta la mail, ha avvisato le forze dell’ordine e si è confrontato con i colleghi degli altri istituti. “Ci siamo un po’ confrontati per capire come operare”, spiega. D’intesa con le forze dell’ordine, i dirigenti hanno deciso di far rientrare a casa gli studenti e di tenere chiuse le scuole in attesa dei controlli.

“È una mail farneticante che contiene delle minacce gravissime”, dice Paolo De Nardo, dirigente del liceo scientifico Copernico. A insospettirlo è stato anche il numero di scuole a cui era indirizzata la stessa comunicazione. Il dubbio sull’attendibilità del messaggio è rimasto, ma il preside ha disposto l’evacuazione. “Di fronte a un rischio anche ipotetico bisogna prendere delle decisioni”, spiega. Dopo la prima telefonata alle forze dell’ordine, al Copernico è arrivata la comunicazione che anche i locali del liceo sarebbero stati ispezionati.