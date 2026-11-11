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Cronaca

Scuole evacuate, Bordin: “Preoccupati per escalation”

Redazione
Autore: Redazione

“È doveroso esprimere, a nome dell’intero Consiglio regionale, la più ferma condanna per quanto
sta accadendo nelle scuole anche del Friuli Venezia Giulia. Episodi di questo tipo lasciano sbigottiti e suscitano profonda preoccupazione, soprattutto perché coinvolgono luoghi che devono rappresentare uno spazio sicuro per i nostri ragazzi”.
Lo ha dichiarato il presidente dell’Assemblea legislativa Fvg,
Mauro Bordin, intervenendo nel corso della seduta antimeridiana
d’Aula in riferimento agli allarmi bomba che, nella mattinata,
hanno interessato numerosi istituti scolastici anche del
territorio regionale, rendendo necessarie evacuazioni
precauzionali e verifiche da parte delle Forze dell’ordine.
“Di fronte a questi avvenimenti viene spontaneo chiedersi dove
stiamo andando, anche alla luce dell’escalation delle tensioni
che caratterizzano lo scenario internazionale. Una situazione
che, associata alla continua evoluzione tecnologica, pone
interrogativi importanti. La tecnologia rappresenta uno strumento
straordinario, capace di offrire opportunità senza precedenti, ma
molto dipende dall’utilizzo che se ne fa e dalle finalità per le
quali viene impiegata”, ha osservato il presidente.
“A nome del Consiglio regionale desidero esprimere vicinanza a
tutte le famiglie, agli studenti, ai dirigenti scolastici, agli
insegnanti e al personale che in queste ore stanno affrontando e
gestendo una situazione particolarmente delicata. Episodi di
questa natura si commentano da soli e richiedono la massima
attenzione da parte delle istituzioni”, ha concluso Bordin.

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