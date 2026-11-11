Scuole evacuate, Bordin: “Preoccupati per escalation”

“È doveroso esprimere, a nome dell’intero Consiglio regionale, la più ferma condanna per quanto

sta accadendo nelle scuole anche del Friuli Venezia Giulia. Episodi di questo tipo lasciano sbigottiti e suscitano profonda preoccupazione, soprattutto perché coinvolgono luoghi che devono rappresentare uno spazio sicuro per i nostri ragazzi”.

Lo ha dichiarato il presidente dell’Assemblea legislativa Fvg,

Mauro Bordin, intervenendo nel corso della seduta antimeridiana

d’Aula in riferimento agli allarmi bomba che, nella mattinata,

hanno interessato numerosi istituti scolastici anche del

territorio regionale, rendendo necessarie evacuazioni

precauzionali e verifiche da parte delle Forze dell’ordine.

“Di fronte a questi avvenimenti viene spontaneo chiedersi dove

stiamo andando, anche alla luce dell’escalation delle tensioni

che caratterizzano lo scenario internazionale. Una situazione

che, associata alla continua evoluzione tecnologica, pone

interrogativi importanti. La tecnologia rappresenta uno strumento

straordinario, capace di offrire opportunità senza precedenti, ma

molto dipende dall’utilizzo che se ne fa e dalle finalità per le

quali viene impiegata”, ha osservato il presidente.

“A nome del Consiglio regionale desidero esprimere vicinanza a

tutte le famiglie, agli studenti, ai dirigenti scolastici, agli

insegnanti e al personale che in queste ore stanno affrontando e

gestendo una situazione particolarmente delicata. Episodi di

questa natura si commentano da soli e richiedono la massima

attenzione da parte delle istituzioni”, ha concluso Bordin.