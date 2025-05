Scuole paritarie, chiesta la loro inclusione nel Consiglio Comunale dei Ragazzi

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. “Grave violazione del diritto di uguaglianza alle ultime elezioni”. I diritti dei ragazzi tra i 9 e i 14 anni che frequentano le scuole paritarie di Udine, in particolare quelle cattoliche, sono stati violati. A sostenerlo è la consigliera Antonella Eloisa Gatta, che chiede l’inclusione anche degli studenti degli istituti privati nel Consiglio comunale dei ragazzi, istituzione che viene rinnovata ogni due anni.

Ad agitare le acque nel venticinquesimo anno di età dell’organo di educazione alla democrazia e alla cittadinanza attiva è la Presidente Gruppo Misto che ha depositato un’interpellanza per chiedere le motivazioni di questa esclusione e i criteri in base ai quali non siano stati presi in passato determinati provvedimenti.

La speranza è che alle prossime elezioni, previste tra 6 mesi, venga rispettato lo statuto, rinnovato nel 2023, che assicura la rappresentatività di tutti i giovani.

Dagli uffici di Palazzo d’Aronco ribadiscono come negli anni non siano arrivate richieste o proteste da parte degli istituti paritari e che il servizio è rivolto a tutti gli studenti di tutte le scuole. Nessun veto, dunque, da parte dell’amministrazione che sostiene le scuole private anche a livello economico, come dimostra il finanziamento di 1,2 milioni di euro destinato in tre anni alle materne convenzionate con il Comune.