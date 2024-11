Scuole sotto controllo dopo le minacce al Malignani

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Dopo le minacce ad alcuni studenti del Malignani, costretti nel cortile della scuola a consegnare i soldi che avevano in tasca, scatta la stretta sui controlli negli istituti: previsti servizi interforze, anche con personale in borghese. “Provvedimenti giusti – commenta il Presidente dell’Associazione Nazionale dei Presidi in FVG Luca Gervasutti – ma sarebbero necessarie maggiori telecamere di videosorveglianza all’esterno degli istituti”.