Scuole superiori, la migliore in regione è lo scientifico Magrini di Gemona

La miglior scuola superiore della Regione Friuli Venezia Giulia è il liceo scientifico Magrini di Gemona, secondo l'edizione 2024/2025 di Euscopio, l'indagine della Fondazione Giovanni Agnelli che compara i risultati ottenuti dai diplomati di tutta Italia dopo l'esame di maturità.

Il primato dello scientifico gemonese tiene conto della media dei voti, dei crediti e dei dilpomati in regola al primo anno universitario, con un indice sintetico di 84,83 punti. Per trovare il miglior liceo classico della regione si deve andare invece allo Stellini di Udine, con un indice di 79,27. Restando nell’ambito liceale, il miglior linguistico si trova in Friuli occidentale. E’ il Pujati di Sacile, con 72,82 punti.

Infine gli istituti tecnici. Per proseguire gli studi e iscriversi all’Università, al primo posto troviamo il Pertini di Pordenone (Fga 73,3) per i tecnologici e lo Zanon di Udine (Fga 64,19) per gli economici. Se, invece, si vuole entrare subito nel mondo del lavoro, sono indicati il Berazi di Udine (Fga 87,78) per i tecnologici e il Galilei-Fermi-Pacassi di Gorizia (Fga 77,78) per gli economici.