Scure Electrolux: 200 esuberi a Porcia, è sciopero

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. La tensione accumulata nei mesi scorsi è esplosa oggi davanti ai cancelli dello storico stabilimento Electrolux di Porcia. Subito dopo l’incontro di Marghera, dove i vertici della multinazionale svedese hanno confermato ieri la volontà di tagliare drasticamente i costi, i sindacati Fiom, Fim e Uilm hanno proclamato lo sciopero nazionale.

Il timore principale riguarda il ridimensionamento della capacità produttiva del sito pordenonese, dove le linee dovrebbero passare da cinque a tre a causa del trasferimento delle lavasciuga verso altri poli produttivi. A rischio ci sono tra i 150 e i 200 posti di lavoro, compresi operai, impiegati e manager. La paura è che Electrolux voglia abbandonare l’Italia.

Sul fronte politico, il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, ha invocato una strategia nazionale forte, sottolineando che l’Italia non può ridursi a semplice mercato di consumo.

La mobilitazione, che ha visto picchetti attivi anche a Susegana contro l’annuncio di 1.700 esuberi totali, punta ora all’incontro decisivo del 25 maggio al Ministero del Made in Italy, dove si decideranno le sorti di un patrimonio industriale fondamentale per l’intero sistema Paese.