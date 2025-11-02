Sedegliano celebra l’Unità e le Forze Armate: “Valori da rinnovare ogni giorno”

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. L’Italia, dopo gli Stati Uniti, è il secondo Paese per impiego di militari all’estero in missioni dedicate alla salvaguardia della pace nel mondo. A ricordarlo è stato il vicepresidente della Regione FVG Mario Anzil in occasione della cerimonia per la Festa dell’Unità nazionale e delle Forze Armate, che si è tenuta questa mattina a Sedegliano con due giorni di anticipo rispetto alla canonica data del 4 novembre.

Anzil ha preso parte al corteo che, dalla chiesa parrocchiale, ha raggiunto piazza Roma per l’alzabandiera e la deposizione di una corona d’alloro al monumento ai Caduti, insieme al sindaco Debora Donati e ai rappresentanti delle Forze Armate.

Nel suo intervento, il vicegovernatore ha sottolineato come il valore dell’unità e della riconoscenza verso le Forze Armate si rinnovi grazie allo spirito comunitario che anima realtà come Sedegliano: “L’unità non è data una volta per tutte – ha detto – ma va coltivata ogni giorno con impegno civico e solidarietà”.