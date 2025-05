Sedicenne di Udine scomparsa dal pomeriggio dell’1 maggio

Una ragazza di 16 anni di Udine, Emilia Aibatov, che frequenta l’Istituto Marinoni, è scomparsa dalle 17 circa del pomeriggio del Primo Maggio: alta 1.75, occhi verdi, al momento della scomparsa indossava jeans grigi, un paio di scarpe Nike bianche, un top nero con brillantini sulle spalle, una felpa grigia con cerniera e cappuccio e aveva con sé una borsa nera. I famigliari pregano chiunque la vedesse di contattare subito la madre al numero 328 8020172. La mamma di Emilia racconta: “Mia figlia è uscita da casa attorno alle 17 e sarebbe dovuta rientrare dopo un’ora ma non è tornata. Mi ha detto quindi che rimaneva a dormire da un amico che il giorno dopo l’avrebbe portata a scuola, ma non le ho dato il consenso. Non è comunque tornata a casa e la mattina seguente – continua la mamma della ragazza – non si è fatta vedere a scuola: da lei ho ricevuto poi un altro messaggio in cui mi dice che si sarebbe poi fermata a dormire da un’amica, di non preoccuparmi e che sarebbe tornata a casa quando lo avrebbe ritenuto opportuno ma non lo ha ancora fatto. Ho provato a telefonare anche al ragazzo dal quale si sarebbe fermata la prima notte, un giovane di quasi 25 anni di Udine, che però non risponde alle chiamate”. Chiunque abbia notizie di Emilia, lo ripetiamo, è pregato di chiamare la mamma della ragazza al 328 8020172.