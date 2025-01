Sedilis vince il Palio dei Pignarulârs

Un folto pubblico per le vie del centro di Tarcento ha assistito ieri sera al Palio dei Pignarulârs, la spettacolare corsa con i carri infuocati che ogni anno vede sfidarsi i giovani delle frazioni tarcentine. Quast’anno, a portare a casa l’ambito Palio dell’Epifania è stato il borgo dei Pignarulârs di Sedilis. Nelle immagini, realizzate per noi da Raffaele Ziraldo, si possono notare alcuni dei momenti più concitati della competizione che ha visto competere alcuni dei principali artefici dei Pignarûi allestiti nella vasta conca tarcentina. La vittoria, come da tradizione, è stata seguita in prima persona dal Vecchio Venerdando, che questa sera salirà a Coia, seguito da migliaia di torce che illumineranno i tornanti della colle. Sarà proprio lui a dare fuoco al più grande falò epifanico allestito in Friuli. Dalla lettura dei fumi emessi dal Pignarûl Grant, seguirà poi l’atteso vatiticinio che darà indicazioni sull’andamento della nuova annata.