Sedotto dalla ladra, la rincorre ma rimedia un pugno in faccia da un complice

Pensava di averla sedotta e, di lì a poco, rimediare un rapporto sessuale. Invece un 38enne non soltanto è stato derubato da quella seducente donna ma, nel tentativo di rincorrerla per riprendersi ciò che gli era stato rubato, ha rimediato un cazzotto in faccia da un complice di lei.

Disavventura, ieri notte, in viale Palmanova a Udine, per un automobilista che, vedendo camminare da sola una donna, ha accostato la macchina e le ha chiesto se volesse un passaggio. Lei, senza pensarci due volte, ha accettato e gli ha proposto un rapporto sessuale.

Il 38enne è quindi ripartito e ha raggiunto via Moretti per cercare un angolino appartato. E’ lì che è stato derubato del portafogli, all’interno del quale c’erano 250 euro. Lei è subito scappata a piedi, venendo raggiunta da un complice. Quest’ultimo, per sbarazzarsi del malcapitato che si era messo a rincorrerli, gli ha sferrato un pugno in faccia. I due hanno poi fatto perdere le tracce.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Radiomobile di Udine.