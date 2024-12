Seggiovia bloccata, spettacolare addestramento in Friuli

Spettacolare addestramento dei Vigili del Fuoco di Udine per interventi di evacuazione di persone rimaste bloccate su una seggiovia.

Per quattro giorni, venti vigili del fuoco soccorso Speleo Alpino Fluviale, specializzati per interventi su neve e ghiaccio, hanno affinato le tecniche di salvataggio su impianti a fune in condizioni simile a quelle nelle quali potrebbero trovarsi i soccorritori durante questo tipo di intervento.

L’addestramento è stato organizzato in collaborazione con Promoturismo FVG, l’ente che gestisce gli impianti di risalita del Friuli Venezia Giulia, e si sono svolte nel comprensorio sciistico del Monte Zoncolan.