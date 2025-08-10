  • Aiello del Friuli
domenica 10 Agosto 2025
Cronaca

Segnali luminosi sul Canin, soccorsi in azione ma era un campo speleologico

L'allarme è partito da un escursionista
Redazione
Autore: Redazione

Una presunta richiesta d’aiuto ha tenuto impegnate per tutta la notte le squadre del Soccorso Alpino di Cave del Predil e della Guardia di Finanza di Sella Nevea. L’intervento, scattato intorno alle 23 di ieri, è stato attivato dalla segnalazione di un escursionista che, mentre si dirigeva verso il Rifugio Gilberti, aveva notato dei segnali luminosi e udito richiami dalla zona della placca Bila Pec.

Le squadre, mobilitate dalla Sores, hanno raggiunto l’escursionista e hanno tentato, senza successo, di stabilire un contatto con le luci avvistate. Nel frattempo, i gestori del Rifugio Gilberti avevano già fornito un’informazione cruciale, ipotizzando che i segnali potessero provenire da un campo di speleologi in zona.

Mentre una squadra si muoveva in direzione delle luci lungo il sentiero 636a, che porta a Sella Poviz, sono giunti ulteriori aggiornamenti. Intorno all’una di notte, è stato confermato che in entrambi i campi speleologici presenti, uno sul Bila Pec e un altro sul Monte Leupa, la situazione era sotto controllo.

Una volta accertata la natura dei segnali luminosi, le squadre del soccorso sono rientrate a valle intorno alle 3 del mattino, chiudendo l’intervento senza feriti.

