Segnali luminosi sul Canin, soccorsi in azione ma era un campo speleologico

Una presunta richiesta d’aiuto ha tenuto impegnate per tutta la notte le squadre del Soccorso Alpino di Cave del Predil e della Guardia di Finanza di Sella Nevea. L’intervento, scattato intorno alle 23 di ieri, è stato attivato dalla segnalazione di un escursionista che, mentre si dirigeva verso il Rifugio Gilberti, aveva notato dei segnali luminosi e udito richiami dalla zona della placca Bila Pec.

Le squadre, mobilitate dalla Sores, hanno raggiunto l’escursionista e hanno tentato, senza successo, di stabilire un contatto con le luci avvistate. Nel frattempo, i gestori del Rifugio Gilberti avevano già fornito un’informazione cruciale, ipotizzando che i segnali potessero provenire da un campo di speleologi in zona.

Mentre una squadra si muoveva in direzione delle luci lungo il sentiero 636a, che porta a Sella Poviz, sono giunti ulteriori aggiornamenti. Intorno all’una di notte, è stato confermato che in entrambi i campi speleologici presenti, uno sul Bila Pec e un altro sul Monte Leupa, la situazione era sotto controllo.

Una volta accertata la natura dei segnali luminosi, le squadre del soccorso sono rientrate a valle intorno alle 3 del mattino, chiudendo l’intervento senza feriti.