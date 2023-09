Seguiva le badanti ma non era consulente del lavoro: condannato

Per 6 anni ha esercitato abusivamente la professione di consulente del lavoro seguendo 74 pratiche per conto di badanti straniere. Inoltre ha ottenuto indebitamente oltre 20mila euro di pensione d’invalidità non dichiarando redditi per oltre 200mila euro. Per questo, il Gup di Udine Mariarosa Persico ha condannato Gianfranco D’Andrea, 73 anni di Vedronza di Lusevera, a 2 anni e 3 mesi di reclusione.

Il suo caso è venuto alla luce quattro anni fa grazie a un accertamento della Guardia di Finanza di Tarcento. Secondo l’accusa, pur non essendo iscritto all’albo dei Consulenti del lavoro, tra il 2014 e il 2019 l’uomo curò gli interessi di diverse badanti. In particolare, si occupava delle conciliazioni con gli ex datori di lavoro. Poi girava alle clienti le somme ottenute, trattenendone una parte. Sempre in quegli anni, presentò all’Inas di Gemona domanda per la pensione d’invalidità non dichiarando parte dei propri redditi. Infine, in tre occasioni ottenne il gratuito patrocinio dello Stato, dichiarando un reddito familiare molto inferiore a quello reale.

Anche la moglie, una donna di 68 anni difesa dall’avvocato Nicoletta Mancinelli, era accusata di aver ottenuto indebitamente il gratuito patrocinio in un’occasione. La donna, però, è stata assolta.

Il difensore dell’uomo, l’avvocato Gianluca Rossi, ha annunciato ricorso in appello. “L’esercizio abusivo della professione – afferma – non sussiste. Il mio cliente faceva attività di recupero credito quale procuratore speciale delle badanti straniere, mandando lettere per loro conto. In caso di risposta – conclude – passava la pratica a un legale”. Proprio una di queste attività effettuate da D’Andrea per conto di una badante è stata oggetto di un esposto alla Procura di Gorizia, presentato nel 2022 dall’avvocato Massimiliano Basevi di Udine. GUARDA IL SERVIZIO VIDEO