Sei anni fa la furia di Meran, ricordati i ‘figli delle stelle’

“Voi dormite sonni tranquilli, c’è la Volante Due questa notte”.

6 anni fa i due agenti della Squadra Volante di Trieste, Matteo Demenego, di 31 anni, e Pierluigi Rotta, di 34 anni, morirono sotto i colpi di pistola sparati Alejandro Stephan Meran, l’uomo che avevano da poco accompagnato in Questura e che era riuscito a sottrarre una pistola d’ordinanza.

Per ricordare i “Figli delle stelle”, dopo la messa e la corona deposta nel Famedio della Questura, è stato svelato il nuovo dipinto raffigurante tutti i caduti della Polizia di Stato di Trieste realizzato da Barbara Battistella Vitulli, vedova dell’Ispettore Capo Luigi Vitulli.

Questo il monito dell’assessore alla Sicurezza, Pierpaolo Roberti. “Purtroppo vediamo ancora spesso episodi, come quelli accaduti nei cortei degli ultimi giorni, in cui si aggrediscono le forze dell’ordine. L’auspicio è che, sotto la luce dei figli delle stelle, quella sparuta minoranza di persone che non rispetta il lavoro di chi ci protegge, sparisca”.