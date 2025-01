Sei pietre d’inciampo ricordano altrettanti bujesi internati nei lager nazisti

GUARDA IL VIDEO Un pomeriggio ricco di commozione e partecipazione, capace di vincere anche la pioggia. E’ quello vissuto oggi dalla comunità di Buja che ha ricordato, con la posa di sei pietre d’inciampo egualmente suddivise tra la frazione di Avilla e piazza Santo Stefano, altrettanti concittadini internati nei campi di concentramento nazisti. Portano il nome di Luigi Ondevieni, il cui nipote è tornato in paese dal Piemonte in cui vive per partecipare alla cerimonia accompagnato a sua volta dai giovani nipoti in un emozionante passaggio generazionale di memorie, Armando Tonino, Ascanio Papinutti, Eugenio Baldasso, Felicita Calligaro e Gemma Calligaro, quest’ultima l’unica a tornare a casa dalla terribile esperienza nei lager. Toccanti le parole del sindaco Silvia Pezzetta che ha sottolineato l’importanza della giornata per la comunità ringraziando l’associazione El Tomat per il fondamentale lavoro di ricerca storica alla base dell’evento.

SINDACO

La posa delle Stolpersteine di oggi si inseriscono all’interno delle celebrazioni per la la Giornata della Memoria che ricorre domani: a Buja altri momenti di riflessione si svolgeranno giovedì 30 gennaio in biblioteca con l’intervento dello studioso e scrittore Angelo Floramo e sabato 8 febbraio quando ad Avilla verrà presentato il quaderno “Nomi di pietra – tra storia e memoria” che racconta i soprusi subiti dalla comunità bujese sotto il giogo nazifascista.