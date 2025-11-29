Sei tentativi di truffa ad anziani, ma nessuno ci casca

Sei tentativi di truffa ad anziani sono state sventate, nel giro di poche ore, ad Aviano.

I vecchietti, tutti fra i 70 e gli 80 anni, hanno ricevuto una telefonata a nome di un sedicente maresciallo Ferraiuolo del Comando di Pordenone che ha detto che dovevano presentarsi urgentemente in caserma, senza specificare il motivo della convocazione. In caso di impossibilità, sarebbe stato lo stesso falso maresciallo a raggiungerli direttamente a casa.

Nessuno degli anziani, però, è cascato nella trappola e, chiamati i veri Carabinieri, i vecchietti hanno scoperto che non esiste nessun maresciallo Ferraiuolo e che l’autore delle telefonate era un truffatore.