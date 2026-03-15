Semina il panico al bar, poi aggredisce i carabinieri: denunciato

Colazione rovinata per i clienti di un bar di Latisana. Erano le otto di mattina quando un 25enne extracomunitario senza fissa dimora si è presentato nel locale in evidente stato di alterazione psicofisica, iniziando a disturbare le persone presenti. Scattata la segnalazione, sul posto sono giunte due pattuglie dei Carabinieri di Latisana. Nonostante gli inviti alla calma, lo straniero ha oltraggiato i militari davanti agli avventori, poi ha afferrato per un braccio uno dei carabinieri, rifiutandosi di esibire il permesso di soggiorno.

Al termine dell’intervento, il giovane è stato denunciato per resistenza e oltraggio a Pubblico Ufficiale e per rifiuto di esibire documenti per il soggiorno.