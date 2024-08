Semirimorchio carico di cemento in fiamme sulla A34

Un semirimorchio carico di sacchi di cemento ha preso fuoco nel primo pomeriggio sull’autostrada A34, in direzione Villesse, all’altezza dell’uscita di Villesse. L’autotrasportatore, dimostrando prontezza di riflessi, ha immediatamente separato il trattore stradale dal veicolo trainato, evitando così che le fiamme si propagassero al resto dell’autoarticolato.

I Vigili del fuoco del comando di Gorizia, intervenuti con una squadra e un’autobotte, hanno domato l’incendio in pochi minuti, mettendo in sicurezza l’area e le parti incendiate. Fortunatamente, l’incidente non ha coinvolto altri veicoli né persone.

Le cause del rogo sono ancora in fase di accertamento. Durante le operazioni di spegnimento, il tratto autostradale è stato chiuso al traffico, con uscita obbligatoria a Gradisca d’Isonzo. Sul posto sono intervenuti anche la Polizia Stradale e il personale di Autostrade Alto Adriatico.