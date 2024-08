Sempre più caldo, settimana di Ferragosto da Bollino Rosso

Allarme caldo per Ferragosto: settimana da bollino rosso in tutto il Friuli Venezia Giulia. Secondo le previsioni, le punte massime delle temperature saranno toccate tra domani e martedì, quando le massime saliranno leggermente rispetto a oggi, raggiungendo i 38 gradi e in alcune località potrebbero addirittura superare tale soglia. Sarà molto caldo anche in quota.

Mercoledì e giovedì, il termomentro segnerà temperature leggermente inferiori, ma aumenterà il disagio per le persone. A un caldo torrido a tratti afoso se ne sostituirà uno decisamente afoso a causa del’umidità presente nell’aria. Inoltre saliranno le temperature minime, che la notte potrebbero non scendere sotto i 28 gradi.

Non sono previste precipitazioni eccezion fatta per la giornata di mercoledì nella montagna occidentale, dove qualche nube al confine con il Cadore potrà provocare locali rovesci o temporali tra il pomeriggio e la sera. Qualche piovasco potrebbe presentarsi i giorni successivi in montagna, sempre nel pomeriggio.

Per avere un clima più temperato si dovrà attendere la fine della seconda decade di agosto.