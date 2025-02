Sempre più collaborazione tra Capitaneria, Arpa e Regione

Scambio di informazioni, formazione dedicata e uniformità interpretativa delle norme. Si basa su questi pilastri il protocollo sottoscritto tra la Regione Friuli Venezia Giulia, Arpa e la Guardia Costiera di Trieste in materia di sorveglianza ambientale.

Fabio Scoccimarro, assessore regionale all’Ambiente aggiunge che: «Oggi firmiamo un accordo importante con anche 200 mila euro di risorse che serviranno per acquisire macchinari utili per i controlli a 360 gradi nella tutela dell’ambiente e del mare». La Regione ha lavorato e sta lavorando per allargare i protocolli anche ad altre autorità.

Luciano Del Prete, Direttore Marittimo del Fvg, sottolinea come «La condivisione con la Regione e con Arpa, amministrazioni con cui lavoriamo quotidianamente, è un fattore di estrema importanza. Verranno messi in condivisione tutti gli esiti dei controlli anche per evitare poi la duplicazione degli stessi».