Cronaca

Sentenza Belmonte, i giudici: “L’ex vicequestore consapevole che era minorenne”

Condannato a 16 mesi di reclusione per prostituzione minorile
Hubert Londero
Autore: Hubert Londero

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Il contenuto dei messaggi trovati nelle chat dell’ex vice Questore di Udine Giovanni Belmonte consente di ritenere fondatamente che tra lui e la ragazza vi fossero stati contatti sessuali prima che lei compisse 18 anni. Tali contatti non potevano che essere avvenuti in occasione del loro primo incontro a Udine, nel settembre 2020. Sono poi emersi elementi che consentono di ritenere provato che Belmonte fosse del tutto consapevole della minore età della giovane. E appare fondato ritenere che la prestazione sessuale fosse legata alle sue dazioni di denaro. Lo scrivono i giudici nella sentenza con cui lo scorso giugno hanno condannato il 58enne a un anno e quattro mesi di reclusione, pena sospesa, per prostituzione minorile.

L’ accusa traeva origine da una vicenda avvenuta nel 2022. Allora Belmonte finì agli arresti domiciliari su disposizione del gip di Bologna e fu sospeso dal servizio perché accusato di aver consumato rapporti sessuali con una minorenne in cambio di denaro. Nei mesi successivi la sua posizione fu archiviata e i domiciliari revocati: si trattava di uno scambio di persona.

Tuttavia, durante le indagini in uno dei cellulari in uso a Belmonte fu trovata una chat con la ragazza straniera, residente fuori regione. Più di 7mila i messaggi scambiati dai due: il primo risale al marzo 2021, quando la giovane era appena maggiorenne. Durante il dibattimento, sia la giovane, sia l’imputato hanno negato di aver avuto rapporti sessuali prima del compimento del 18 anno d’età. Hanno inoltre sostenuto che le dazioni di denaro alla ragazza fossero semplici regali.

Proprio i messaggi, nei quali si alludeva a contatti sessuali pregressi e ai tentativi dell’uomo di incontrarla quando lei era minorenne, e l’ammissione in aula della ragazza di aver fatto videochiamate con l’imputato mentre era in lingerie quando aveva 16 anni, hanno portato i giudici a ritenere provata l’accusa.

