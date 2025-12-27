  • Aiello del Friuli
sabato 27 Dicembre 2025
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
‘Tutti siamo Carmen’: l’inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d’oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
Sentenza del Tar: niente compost di scarto nell’ex cava di Basilano
Notte dei Confini, oltre 10mila a Villa Manin tra arte e...
Casa delle Luci presa d’assalto a Natale e Santo Stefano
Natale in Friuli, boom di spesa nei mercati di Campagna Amica
Motostaffetta friulana, 2025 da record tra sport e solidarietà
Sicurezza lavoro, la terza corsia della A4 è modello nazionale
Ambulanza contro auto, scontro sulla Pontebbana: due feriti
Incendio sul tetto, salvata un’intera famiglia
Trieste, in Porto vecchio oltre un centinaio di migranti
Cade dalla seggiovia, gravissimo un 30enne
Cronaca

Sentenza del Tar: niente compost di scarto nell'ex cava di Basilano

L'area diventerà parco a disposizione della comunità
Hubert Londero
Autore: Hubert Londero

L'ex cava di ghiaia 'Via dell'Albero" a Basiliano potrà essere riempita, ma senza usare il compost fuori specifica. Lo ha stabilito il Tar del Friuli Venezia Giulia, che ha rigettato perché infondato il ricorso della società proprietaria dell'area, l'Atlante srl, contro le limitazioni imposte dalla Regione per il recupero del terreno situato in via delle Cave, tra l'abitato di Basiliano e Bressa.

Un anno fa, la Direzione centrale ambiente ed energia della Regione aveva autorizzato il progetto, che prevede il riporto di 140mila metri cubi di rifiuti inerti, per la realizzazione di un parco verde con un'area giochi destinato alla comunità. Tuttavia, aveva escluso l'utilizzo del compost fuori specifica, derivato dal trattamento dei rifiuti urbani senza poter essere utilizzato in agricoltura, vista la una sostanziale incertezza sulla provenienza e sulla composizione chimico-fisica del compost. Nei campioni di materiale, inoltre, erano stati riscontrati valori elevati di alcuni metalli pesanti.

La società ha fatto ricorso e il Tar le ha dato torto. Per il giudice, vista la natura irreversibile dell'intervento, la Regione – in mancanza di una specifica normativa tecnica – ha correttamente applicato il principio di precauzione, anche per evitare l'inquinamento delle falde sottostanti.

