Sentenza del Tar: niente compost di scarto nell’ex cava di Basilano

L’ex cava di ghiaia ‘Via dell’Albero” a Basiliano potrà essere riempita, ma senza usare il compost fuori specifica. Lo ha stabilito il Tar del Friuli Venezia Giulia, che ha rigettato perché infondato il ricorso della società proprietaria dell’area, l’Atlante srl, contro le limitazioni imposte dalla Regione per il recupero del terreno situato in via delle Cave, tra l’abitato di Basiliano e Bressa.

Un anno fa, la Direzione centrale ambiente ed energia della Regione aveva autorizzato il progetto, che prevede il riporto di 140mila metri cubi di rifiuti inerti, per la realizzazione di un parco verde con un’area giochi destinato alla comunità. Tuttavia, aveva escluso l’utilizzo del compost fuori specifica, derivato dal trattamento dei rifiuti urbani senza poter essere utilizzato in agricoltura, vista la una sostanziale incertezza sulla provenienza e sulla composizione chimico-fisica del compost. Nei campioni di materiale, inoltre, erano stati riscontrati valori elevati di alcuni metalli pesanti.

La società ha fatto ricorso e il Tar le ha dato torto. Per il giudice, vista la natura irreversibile dell’intervento, la Regione – in mancanza di una specifica normativa tecnica – ha correttamente applicato il principio di precauzione, anche per evitare l’inquinamento delle falde sottostanti.