Senza biglietto per il bus, minaccia con delle forbici due guardie giurate

Alla richiesta del titolo di viaggio su un autobus della linea urbana di Udine, un passeggero ha minacciato due guardie giurate estraendo un paio di forbici. L’uomo, un 61enne extracomunitario residente in città, è stato denunciato dai Carabinieri.

L’episodio è avvenuto domenica sera, 8 febbraio, a bordo di un mezzo del trasporto pubblico locale. Le due guardie particolari giurate erano in servizio per la prevenzione di aggressioni al personale dell’Azienda di Trasporto Pubblico quando hanno chiesto il biglietto all’utente. Il 61enne ha iniziato a rivolgere frasi minacciose, in italiano e in lingua straniera, per poi estrarre da una tasca un paio di forbici, puntandole contro i vigilanti. Le guardie hanno fatto fermare l’autobus in una zona del centro cittadino e hanno contattato il Numero Unico di Emergenza 112.

Sul posto sono intervenute due pattuglie dei Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Udine, con il supporto dei militari della Stazione di Martignacco. L’uomo è stato identificato e le forbici sono state sequestrate.

Il 61enne è stato deferito in stato di libertà per minaccia aggravata, resistenza a incaricato di pubblico servizio e porto di armi od oggetti atti a offendere.