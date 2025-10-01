Senza biglietto sul bus, fornisce false generalità ai carabinieri: denunciato

Un cittadino marocchino di 35 anni, residente a Paularo, è stato denunciato dai carabinieri per aver fornito false generalità. All’uomo, che il 22 settembre era salito a Udine su un bus di linea, il controllore aveva chiesto di esibire il titolo di viaggio di cui, però, era sprovvisto. Dal momento che si era rifiutato di fornire la proprie generalità, erano stati chiamati i carabinieri del Radiomobile. Ai quali il 30enne aveva fornito nome e cognome falsi. Al termine dell’attività d’indagine, l’uomo è stato denunciato.