Senza biglietto sulla corriera Fuc, colpiti autista e controllore

A tre giorni di distanza, emergono ulteriori dettagli in merito alle due aggressioni subite da un conducente di un pullman e da un controllore Fuc su un mezzo che da Udine era diretto a Cividale del Friuli.

Il doppio episodio, denunciato martedì dal consigliere comunale di Fratelli d’Italia Antonio Pittioni, è avvenuto lunedì 30 giugno a bordo di una corriera sostitutiva Fuc, che attualmente ha sospeso il servizio in treno a causa dei lavori di manutenzione straordinaria sull’infrastruttura ferroviaria.

Proprio su uno di questi bus, un passeggero, dopo che gli era stato chiesto di esibire il titolo di viaggio, ha colpito sia il conducente della ditta che il controllore Fuc. Quest’ultimo è finito anche in ospedale riportando due giorni di prognosi.

L’episodio, che inizialmente era stato smentito da Arriva Udine perchè non aveva avuto riscontri in merito, è stato commentato dal presidente delle Ferrovie Udine–Cividale, Gianpaolo Graberi che si è detto avvilito per il susseguirsi di violenze ai danni del personale viaggiante. “Non si tratta di un episodio isolato, è un continuo susseguirsi di eventi”, ha sottolineato il presidente. “Stiamo riflettendo su come proteggere i nostri autisti e dipendenti, perchè le continue aggressioni ci dicono che serve un maggior presidio a tutela di chi lavora in un contesto così difficile. Si tratta di fatti gravissimi – ha aggiunto Graberi – e non è pensabile che le forze dell’ordine riescano ad intervenire tempestivamente ad ogni richiesta”.