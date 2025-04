Senza casa né vestiti. Scatta la solidarietà per la famiglia di Gemona fuggita dalle fiamme

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. I figli continuano a chiedere di poter tornare nella loro casa e di poter riabbracciare i loro peluche. Emily, di tre anni, Nicolas, di 6, e Sofia, di 11, hanno gli occhi tristi, quasi rassegnati dopo essere scampati dall’incendio che sabato scorso, in parte, ha distrutto le loro cose e in parte la loro abitazione di Gemona.

A trovarsi senza casa né beni, a causa di quella che pare essere stata una bravata, è stata la famiglia Calderini-Caputo. La notte del 5 aprile, le fiamme appiccate alla loro Volkswagen, posteggiata all’esterno di via Osoppo, si sono estese alla loro abitazione, ora gravemente danneggiata. La fuga della famiglia è stata repentina, grazie alla figlia maggiore rimasta a guardare la Tv.

Genitori, i tre bimbi e il cane si sono trasferiti temporaneamente nel piccolo monolocale della mamma di Alejandra, ad Artegna. Ma nel frattempo si è subito attivata la macchina della solidarietà, come ad esempio la raccolta fondi promossa online da Fabrizio Pecoraro, un cittadino udinese colpito dal loro dramma.

Ma ad attivarsi sono state anche gli istituti scolastici dei figli, la primaria Santa Maria degli Angeli e la media Cantore, che subito hanno fornito i libri e materiale scolastico per Nicolas e Sofia. Da qui le lacrime di Alejandra, più abituata a dare che a ricevere.

Nel frattempo anche il Comune si è già attivato per affidare alla famiglia evacuata un’abitazione da mettere a disposizione fino al ripristino dell’immobile danneggiato. “Un alloggio è già stato individuato, ma ci stiamo adoperando per attrezzarlo”, riferisce il sindaco Roberto Revelant che si è subito attivato per fronteggiare l’emergenza. “Cerchiamo di dare il nostro contributo per far superare ai nostri concittadini questo momento di difficoltà – prosegue il primo cittadino -, che ci tiene a ringraziare fin da subito coloro che volessero contribuire in maniera coordinata per aiutare la famiglia di Alejandra Calderini e Agostino Caputo.