Senza patente su auto pagata con assegno scoperto: condannato

Il giudice Daniele Faleschini Barnaba del Tribunale di Udine ha condannato Brisano Hodorovich, 24 anni di Pozzuolo, a due mesi di arresto perché trovato alla guida di un’automobile senza patente. Il giovane è stato individuato dalle forze dell’ordine durante un controllo su un veicolo acquistato con un assegno scoperto. Dopo la denuncia del venditore, l’auto era stata riconosciuta nelle immagini delle telecamere di sicurezza. Durante il recupero del mezzo, posteggiato nel cortile di un condominio, il 24enne è stato visto mentre usciva di casa. Dai controlli è poi risultato che era privo del permesso di guida, che in passato cli era stata tolta per ben tre volte.